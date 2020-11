Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat ca, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 9.937 cazuri noi de imbolnavire și 130 de decese la pacienți cu Covid. In Timiș sunt 336 de cazuri noi, rata de infectare in județ fiind de 5,88/1000 de locuitori. Potrivit GCS, pana sambata, in…

- Numarul pacienților infectați cu Covid-19 aflați in stare grava se inmulțește de la o zi la alta. Daca miercuri la terapie intensiva erau internate 1.001 de persoane, astazi au fost raportate 1.014, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. „In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane…

- Situația generata de pandemia de coronavirus in Romania se inrautațește pe zi ce trece mai tare. Am ajuns sa inregistram peste 8.500 de cazuri de infectare zilnic, iar in fiecare zi peste 100 de pacienți infectați cu Covid-19 mor. De asemenea, situația este grava și la secțiile de Terapie Intensiva,…

- Ziarul Unirea OFICIAL| RECORD: S-A DEPAȘIT PRAGUL DE 2000 DE CAZURI DE INFECTARE CU COVID-19! 2158 cazuri noi de coronavirus in Romania și 550 pacienți internați la ATI. Bilanțul total ajunge la 127.572 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, miercuri, 30 septembrie, noul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1470 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, iar 551 de pacienți sunt internați la ATI. Pana astazi, 29 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 125.414 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- Pana in acest moment nu se stie cate teste au fost facuteb doar pe Bucuresti, iar in urma datelor aparute de al Grupul de Comunicare Strategica au fost confirmate 352 de cazuri de coronavirus in municipiul Bucuresti. "Pana astazi, 5 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 93.864…

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 61.768, potrivit datelor transmise duminica, 9 august, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Au fost inregistrate 1.145 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. In prezent, 458 de pacienți sunt internați pe secțiile de ATI. 30.119 pacienți…