Record la ATI: 1.014 pacienți infectați cu Covid-19, în stare gravă Numarul pacienților infectați cu Covid-19 aflați in stare grava se inmulțește de la o zi la alta. Daca miercuri la terapie intensiva erau internate 1.001 de persoane, astazi au fost raportate 1.014, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. „In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.061. Dintre acestea, 1.014 sunt internate la ATI”, anunța autoritațile. Romania inregistreaza zilnic cifre ingrijoratoare ale pandemiei de coronavirus . Astazi a fost atins un nou record negativ, in ultimele 24 de ore fiind raportate aproape 10.000 de noi cazuri de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza un nou record in lupta cu pandemia de COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 8.651 de cazuri noi de infecție cu noul coronavirus și 146 de decese, iar numarul pacienților aflați in stare grava la Terapie Intensiva a trecut de 1.000. Valul de imbolnaviri de COVID-19…

- Situația generata de pandemia de coronavirus in Romania se inrautațește pe zi ce trece mai tare. Am ajuns sa inregistram peste 8.500 de cazuri de infectare zilnic, iar in fiecare zi peste 100 de pacienți infectați cu Covid-19 mor. De asemenea, situația este grava și la secțiile de Terapie Intensiva,…

- Județul Cluj se afla pe primul loc in topul ratei de infectare cu Covid-19, avand 4,09 cazuri raportate la mia de locuitori, conform statisticii publicate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica.In București, indicele este de 3,81. In total, cinci județe și Capitala au peste 3 cazuri la mia de locuitori,…

- Ziarul Unirea RECORD de persoane internate la ATI: 686 de pacienți in stare GRAVA. 66 de romani cu COVID-19 au murit in ultimele 24 de ore RECORD de persoane internate la ATI: 686 de pacienți se afla in stare GRAVA. 66 de romani cu COVID-19 au murit in ultimele 24 de ore. In intervalul 13.10.2020 (10:00)…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Romania a urcat la 111.550, dupa raportarea a de cazuri noi, potrivit datelor furnizate sambata de Grupul de Comunicare Strategica. 89.119 de pacienți au fost declarați vindecați.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi,…

- Un numar de 1.053 s-au infectat cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, totalul cazurilor Covid-19 ajungand, in Romania, la 88.593. De asemenea, 60 de pacienti au murit in ultima zi, totalul deceselor fiind de 3.681. In acest moment, 522 pacienti sunt internati la ATI, potrivit Grupului de Comunicare…

- 72.208 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și 3.074 de decese din cauza COVID-19 s-au inregistrat in Romania, conform celui mai recent anunț al Grupului de Comunicare Strategica.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese…

- UPDATE: A fost inregistrat un nou record al numarului de noi cazuri de coronavirus, in Romania. Bilanșul total a ajuns, joi, la 66.631, dupa raportarea a de 1.454 de noi infecții, potrivit Grupului de Comunicare Strategica.