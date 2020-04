Stiri pe aceeasi tema

- Prețul la petrol a scazut la un nivel record de sub 1 dolar per baril, luni, cel mai scazut, in condițiile in care cererea s-a prabușit din cauza pandemiei de coronavirus, iar producatorii de combustibil au ramas fara spațiu de stocare, relateaza CNBC.ACTUALIZARE.

- Prețul la petrol a scazut la un nivel record de 1.5 dolari per baril, luni, cel mai scazut, in condițiile in care cererea s-a prabușit din cauza pandemiei de coronavirus, iar producatorii de combustibil au ramas fara spațiu de stocare, relateaza CNBC.

- Pretul petrolului WTI, de referinta pe piata americana, cu livrare in luna mai, a scazut luni cu peste 50%, la sub 8 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins in peste trei decenii, traderii continuand sa fie ingrijorati de impactul pandemiei de coronavirus asupra cererii, transmite CNBC, potrivit…

- Cotatia barilului de petrol a crescut luni dimineata cu peste un dolar, dupa ce marii producatori au ajuns la un acord cu privire la cea mai mare reducere a productiei convenita vreodata, insa castigurile de pe urma acestei decizii au fost limitate de...

- Pe fondul unui mai vechi conflict dintre marii producatori de petrol, cotatiile titeiului au debutat in aceasta sptamana cu un declin atat de abrupt, incat scenariul de pe piata de profil a devenit...

- Pretul petrolului s-a prabusit, dupa ce Arabia Saudita a inceput un razboi al prețurilor cu Rusia. Este cea mai mare scadere de la declanșarea razboiului din Golf incoace Pretul petrolului s-a prabusit luni cu aproximativ 30%, dupa ce Arabia Saudita a anuntat ca a redus pretul oficial de vanzare al…

- Pretul petrolului s-a prabusit, dupa ce Arabia Saudita a inceput un razboi al prețurilor cu Rusia. Este cea mai mare scadere de la declanșarea razboiului din Golf incoace Pretul petrolului s-a prabusit luni cu aproximativ 30%, dupa ce Arabia Saudita a anuntat ca a redus pretul oficial de vanzare al…

- Preturile petrolului au scazut joi cu 3%, la un nou minim al ultimelor trei luni, din cauza temerilor legate de posibilul impact economic al epidemiei provocate de coronavirusul din China, care continua sa se extinda la nivel global, in timp ce piata ia in considerare si posibilitatea ca OPEC sa…