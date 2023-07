Record istoric! Activele fondurilor de pensii private Pilon II au ajuns la 107 mld. lei la finalul lunii mai din 2023

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o cifra de afaceri de 9,12 miliarde de lei si un profit de 4 miliarde de lei in 2022, Hidrolectrica este una dintre cele mai mari companii energetice din Europa de Sud-Est si este cel mai mare producator de energie electrica din regiune. Compania este furnizor de electricitate pentru sute de mii…

- Actiunile Fondului Proprietatea (simbol bursier FP), actionar cu aproximativ 20% la producatorul de energie electrica Hidroelectrica, au fost suspendate joi de la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti ca urmare a unei solicitari din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).Potrivit…

- La finalul lunii martie 2023, fondurile de pensii private (pilon II și pilon III) au acumulat active totale in valoare de 107,09 miliarde lei (respectiv active nete in valoare de 107,06 miliarde lei), cu 7% mai mult comparativ cu finalul anului precedent. Raportat la luna martie 2022, valoarea activelor…

- Producatorul roman de energie Hidroelectrica iși propune sa stranga peste 1 miliard de euro (1,07 miliarde de dolari) in ceea ce se anunța a fi una dintre cele mai mari oferte publice inițiale (IPO) din Europa din acest an, noteaza analiștii Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), in ultimul Morning…

- ARIR (Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Relatia cu Investitorii (IR), anunța ca la inițiativa sa și cu sprijinul KPMG Legal – Toncescu și Asociații SPRL, cu susținerea Autoritații de Supraveghere Financiara și a Bursei de Valori București, s-a obținut introducerea…

- Pilon II de pensii are o tendința crescatoare, dupa lovitura suferita anul trecut. Aceasta se vede din sumele obținute. Toate persoanele pana in 45 de ani care sunt angajate, contribuie automat la Pilonul I și Pilonul II de pensii. In primele patru luni de la angajare, ei pot alege administratorul la…

- Activele totale ale celor trei piețe financiare nebancare importante au echivalat, in 2022, cu aproximativ 12% din Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei, arata ultimul raport lunar privind evoluția și tendințele piețelor financiare, realizat de analiștii Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF).…