Detalii despre un caz incredibil, cu acuzații greu de imaginat, apar de la oamenii legii din Constanța. In vizorul anchetatorilor a intrat o adolescenta in varsta de 14 ani. Fata de 14 ani este cercetata de catre procurorii constanteni, fiind acuzata ca a comis mai multe furturi in decursul a cinci luni, inclusiv din saloane