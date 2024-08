O roșie uriașa O tomata specifica soiului Beefsteak a depasit recordul inregistrat la Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura (SCDL) Buzau in anul 2023 de 1.100 de grame, cantarind anul acesta 1.220 de grame, transmite Agerpres . Potrivit specialistilor SCDL Buzau, linia de tomate va fi supusa in continuare lucrarilor de ameliorare pentru cresterea greutatii fructelor si a productiei. „Este o linie pe care noi o avem in studiu, si de la an la an se mai mareste cu cateva grame. Este un soi mai vechi de tomata, am primit cateva seminte de la niste persoane in varsta, fac parte din…