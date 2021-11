Record în exerciţiul financiar 2020/2021. Poettinger a depăşit 400 de milioane euro cifră de afaceri în anul aniversar In ciuda provocarilor ridicate ca urmare a pandemiei, producatorul austriac de utilaje agricole Pottinger a scris un alt capitol de succes in istoria sa de 150 de ani: in exercițiul financiar 2020/2021, Pottinger a realizat cea mai mare cifra de afaceri din istoria sa, ajungand la 405 milioane euro, depașind pentru prima data pragul de 400 de milioane. Cu o creștere de 11% fața de anul precedent, trendul ascendent continua. Cu o cota de export de 88%, acoperirea internationala a producatorului de mașini agricole ramane la nivel ridicat. Cheia succesului o reprezinta cei 1.929 de angajați extrem… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri total generata de sectorul comertului electronic din Romania va fi in jurul valorii de 6,9 miliarde de euro in 2021, inregistrandu-se o dublare a cifrei de afaceri din comertul electronic in ultimii patru ani, a afirmat vineri Florinel Chis, director executiv ARMO - Asociatia Romana…

- Cifra de afaceri a companiilor agricole a inregistrat o scadere de 3,4%, ajungand la 44,4 miliarde de lei in 2020, fiind totuși cu 14,5% mai mare decat cea din 2016, potrivit studiului anual KeysFin „Sectorul agr...

- ​​În 2020 sectorul IT&C a avut o cifra de afaceri de 70,3 miliarde de lei și s-a situat în Top 5 sectoare economice, alaturi de industria prelucratoare, construcții, transport și depozitare, conform unui studiu.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- Cifra de afaceri a distribuitorilor din Retail și HORECA din Romania a atins nivelul record de 16,6 miliarde de lei in 2020, inregistrand o creștere cu 1,8% fața de 2019 și cu 35% fața de anul 2015, conform celei mai recente analize Keysfin. Mai mult, specialiștii Keysfin estimeaza ca piața de distribuție…

- Cifra de afaceri a distribuitorilor din Retail și HORECA din Romania a atins nivelul record de 16,6 miliarde de lei in 2020, inregistrand o creștere cu 1,8% fața de 2019 și cu 35% fața de anul 2015, conform Keysfin. Specialiștii Keysfin estimeaza ca piața de distribuție locala in Retail și…

- Cifra de afaceri in industrie a crescut cu 23,9% in perioada ianuarie - august 2021, cu 23,9% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, marti, AGERPRES. Aceasta in principal datorita cresterii industriei prelucratoare…

- Amber Studio, dezvoltator independent de jocuri video, raporteaza o cifra de afaceri record de 50 de milioane de lei in primele șase luni ale anului 2021, o creștere de 45% fața de aceeași perioada a anului trecut. Pentru intregul an 2021, compania antreprenoriala estimeaza o cifra de afaceri…

- Sectorul construcțiilor civile este unul din puținele care au inregistrat creșteri pe parcursul anului 2020. Conform datelor INS, anul trecut, volumul total al lucrarilor de construcții a urcat cu 16% comparativ cu 2019. Asta, in condițiile in care, la nivel european, rezultatele indica o scadere a…