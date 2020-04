Record în epidemia COVID-19: o femeie din Olanda s-a vindecat la 107 ani O femeie din Olanda in varsta de 107 ani s-a vindecat de COVID-19, boala provocata de noul coronavirus, devenind probabil cel mai in varsta supravietuitor al pandemiei, relateaza joi Reuters. s-a imbolnavit pe 17 martie, la o zi dupa ce a implinit 107 ani, relateaza ziarul olandez AD, dupa ce a participat la o slujba religioasa impreuna cu alti rezidenti ai caminului de batrani in care traieste, in Goeree-Overflakkee, o insula din sud-vestul tarii. Ulterior, ea si alte 40 de persoane care au participat la slujba au fost diagnosticati ca fiind purtatori ai coronavirusului.De… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

