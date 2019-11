Este record in Diaspora. Romanii s-au mobilizat mai mult fața de primul tur și au venit la urne. Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 18.00 au votat la sectiile deschise in strainatate cu 25% mai mulți romani fața de primul tur la prezidențiale. Concret, peste 300.000 de romani din diaspora au votat The post Record in Diaspora. Peste 300.000 de romani au votat pana acum. Sunt 60.000 mai mulți fața de primul tur appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .