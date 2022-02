RECORD! Guvernul a stabilit un nou maxim pentru împrumuturi într-o lună Guvernul a imprumutat in ianuarie o suma de 28,87 miliarde de lei (5,84 miliarde euro) de la banci si investitori, in principal prin intermediul a doua emisiuni derulate pe piata externa. Suma este un nou record lunar si vine dupa ce, pe finalul anului trecut, Ministerul Finantelor a fost nevoit sa renunte la o iesire programata pe piata externa pentru un imprumut, din cauza crizei politice, relateaza Profit.ro. Imprumuturile de anul trecut s-au situat la 104,1 miliarde de lei, sub necesarul de finantare de 131,5 miliarde lei (diminuat de la 136,2 miliarde lei pentru a reflecta deficitul bugetar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

