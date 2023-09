Record! Doi soți au divorțat la doar trei minute după ce s-au căsătorit / Ce a scos-o din minți pe mireasă Doi soți din Kuweit au divorțat la doar trei minute dupa ce s-au casatorit, dupa ce mirele a jignit-o pe mireasa in timp ce paraseau tribunalul, scrie Mirror. Dupa incheierea procedurilor judiciare, mireasa s-a impiedicat și a cazut la ieșirea din tribunal, iar mirele i-a spus ca este ”proasta”. Atunci, femeia a devenit extrem de furioasa și a cerut judecatorului sa puna capat casatoriei lor imediat. Judecatorul a fost de acord și i-a declarat divorțați la doar trei minute dupa ce s-au casatorit. Povestea uimitoare a celor doi a facut inconjurul internetului, iar mulți dintre internauți… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

