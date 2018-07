Metropolitan Museum din New York a atins in ultimele 12 luni numarul record de 7,35 milioane de vizitatori, desi pretul unui bilet de intrare a crescut la 25 de dolari in martie, potrivit unui comunicat al institutiei citat vineri de AFP.



De la 1 martie, turistii care viziteaza celebrul ''Met'', cel mai mare muzeu newyorkez, trebuie sa scoata din buzunar 25 de dolari, in conditiile in care pana atunci puteau sa ofere o suma la libera alegere.



Insa acest nou pret fix, care ii vizeaza doar pe turisti, nu si pe newyorkezi, nu pare sa-i fi descurajat pe vizitatori.

…