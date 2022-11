Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a fost surprins sambata de aparatul radar circuland pe Autostrada A1 Deva-Nadlac, cu o viteza mai mult decat subla fața de cea legala. Polițiștii i-au reținut permisul pentru 4 luni și l-au amendat.

- Un tanar șofer teribilist a fost depistat de polițiști pe un drum din Braila, in timp ce gonea cu viteza cu peste 130 de kilometri/ ora peste viteza legala. Polițiștii l-au transforma in pieton și i-au aplicat o amenda usturatoare, scrie Romania24.ro . Potrivit IPJ Braila, miercuri noaptea, in jurul…

- Un șofer a fost prins circuland cu 281 km/ora pe un sector de drum limitat la 100 km/h – cea mai mare viteza inregistrata de aparatul radar anul acesta, susține Poliția Romana. Incidentul a avut loc pe Autostrada 1. Soferul este un cetatean ceh, pilot de raliuri, in varsta de 38 de ani. Se pare […]…

- Șofer vitezoman, lasat fara permis dupa ce a condus cu 243 km/ora, pe A1, unde limita de viteza este de 130 de km/ora. Barbatul a fugit de poliție, fiind prins dupa 16 kilometri. In mașina avea doi copii, neasigurați. Polițiștii au prins, duminica, un șofer in varsta de 35 de ani, din localitatea Dobarca,…