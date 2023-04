Stiri pe aceeasi tema

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti La data de 28 martie a.c., in jurul orei 23.15, politisti din cadrul Politiei orasului Harsova au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Plantelor s a produs un eveniment rutier tamponare ., informeaza IPJ Constanta. Politistii deplasati…

- Lecție de onestitate in Beclean. Un barbat a gasit intr-o sacoșa o suma considerabila de bani, mai multe carduri bancare si documente personale, in prima lui zi de munca. Fara a sta pe ganduri a dus-o direct la poliție. Spiritul civic inca mai exista printre oameni, iar de acest lucru a dat dovada…

- Un barbat de 46 de ani care era dat in urmarire internaționala dupa ce a atacat un alt roman cu un cuțit in Germania a fost prins de polițiștii din Caraș-Severin. Potrivit IPJ Caraș-Severin, polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale au pus in executare miercuri un mandat de aducere emis de…

- Un nou accident grav de circulație a avut loc ieri seara in județul Caraș-Severin. Doua mașini au fost implicate in incidentul din Oțelu Roșu, care a dus la ranirea a trei persoane, doi adulți și un minor. Accidentul s-a produs pe strada Hațegului din Oțelu Roșu. SVSU Oțelu Rosu și Ambulanța SMURD Caransebeș…

- La doar cateva ore distanța de la incidentul in care un autoturism de poliție s a ciocnit cu un tir pe DN6 in Caraș Severin, drum care și-a caștigat tristul renume de „șoseaua morții”, un alt accident extrem de grav s-a petrecut azi. Un autoturism s-a ciocnit de un TIR și apoi a fost strivit intre vehiculul…

- Un accident rutier grav in care au fost implicate cinci autoturisme s-a petrecut vineri seara pe DN 58B, Berzovia – Ghertenișcu. Din informațiile primite de la apelant nu rezulta ca ar fi persoane incarcerate. Mai multe persoane necesita ingrijiri medicale. Intervine Detașamentul de Pompieri Reșița…

- Un tanar de 20 de ani care a amenintat o femeie cu un cutit, a lovit-o cu pumnul in fata si i-a sustras telefonul, a fost retinut. "In cursul zilei de astazi, politisti de la Politia Municipiului Resita au dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de barbat de 20 de ani din comuna Gradinari, banuit…