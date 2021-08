Stiri pe aceeasi tema

- Taierea ilegala de lemne continua in Romania. Alți doi barbați din județul Alba au fost prinși cu 12 metri cubi de lemn taiat ilegal. Acum, cei doi barbați sunt cercetați penal.Cercetați penal, dupa ce au fost prinși la taiat de lemnePolițiștii din Salciua au acționat, pe raza comunei, pentru combaterea…

- Sirenele ambulantelor vor suna miercuri, la ora 10,00, in toata tara, pentru a marca Ziua Nationala a Ambulantei din Romania. Miercuri se implinesc 115 ani de existenta a Ambulantei din tara noastra. Ziua Nationala a Ambulantei din Romania este marcata anual la 28 iulie. Este data la care, in 1906,…

- Pe pagina "Polistii au umor-Facebook" a fost postat un mesaj in care se arata ca dupa accidentul groaznic de duminica din judetul Bacau, polistii au prins 14 soferi ca au depasit viteza legala admisa. Printre ei se aflau si conducatori auto din alte patru tari, printre care si unul din China. "Romania,…

- China a prezentat marti un tren maglev care poate atinge viteza maxima de 600 km/h, informeaza Reuters care citeaza media nationale chineze, scrie Agerpres. Viteza pe care o poate atinge trenul, dezvoltat de China si fabricat in orasul de coasta Qingdao, il face cel mai rapid vehicul terestru din lume.…

- FOTO VIDEO| ZECE șoferi din Alba, lasați PIETONI de polițiști, in doar 24 de ore, pentru ca au fost prinși bauți la volan sau au depașit viteza legala In ultimele 24 de ore peste 300 de conducatori auto au fost testați cu aparatele etilotest, de catre polițiștii rutieri din Alba. Au fost aplicate peste…

- Pandemia Covid-19 a avut un impact considerabil asupra europenilor. Uniunea Europeana a inregistrat in 2020 un numar record de decese din ultimii 60 de ani, potrivit primelor statistici disponibile, ducand la o usoara scadere a populatiei, a declarat vineri Eurostat. Tarile UE au inregistrat cu 534.000…

- in data de 15.06 a.c., in jurul orei 17.00, polițistii de frontiera din cadrul SPF Valea Vișeului au observat in trafic, intre localitațile Valea Vișeului și Bistra, un cetatean roman, care se deplasa in viteza la volanul unui Audi A4 inmatriculat in Romania si despre care se dețineau date ca are preocupari…

- Intr-o singura zi, politistii rutieri au sanctionat 71 de conducatori auto care au depasit limita legala de viteza. Actiunea a fost organizata pe DN 7, in colaborare cu Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara, iar aparatele de masurare a vitezei au fost instalate succesiv, anunța IPJ Alba. Potrivit…