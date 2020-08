Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au anunțat, miercuri, printr-un comunicat, clasarea parțiala a dosarului privind violențele din 10 august 2018. Totodata, procurorii au anunțat și declinarea unei parți din ancheta catre Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General, privind intervenția unor jandarmi la…

- O "celula de informatii franco-britanica" in lupta impotriva traficantilor de migranti a fost infiintata printr-o conventie semnata duminica de ministrii de interne francez Gerald Darmanin si britanic Priti Patel la Calais, in nordul Frantei, relateaza luni France Presse. "Pentru prima…

- O racheta a cazut in cursul noptii de duminica spre luni in apropierea aeroportului din Bagdad, unde sunt desfasurati soldati americani, al doilea atac in 24 de ore impotriva intereselor americane, a facut cunoscut pentru agentia France Presse un responsabil al serviciilor de securitate irakiene. Armata,…

- Patruzeci de femei politiciene din lume au lansat miercuri un apel catre comunitatea internationala de a se opune proiectului israelian de anexare a unor parti din Cisiordania, care nu trebuie "sa ramana fara raspuns", informeaza France Presse.Guvernul israelian urmeaza in principiu sa se…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un apel miercuri la "punerea in comun" a resurselor - in Europa si in lume - pentru a ajuta la dezvoltarea viitoarelor vaccinuri impotriva COVID-19 si rezervarea acestora din timp, informeaza France Presse.Intr-un mesaj video pe…

- Parisul si-a inasprit tonul duminica impotriva ingerintelor Turciei in Libia, denuntand un interventionism "inacceptabil" si asigurand ca "Franta nu o poate lasa sa faca asta", a transmis Palatul Elysee, citat de France Presse. Franta, care si-a inmultit de cateva luni criticile impotriva ambitiilor…

- Ambasada Chinei in Franta a afirmat luni ca contul sau Twitter i-a fost "piratat" dupa publicarea in numele sau a unei caricaturi ironizand SUA, care a declansat un val de reactii pe retelele de socializare inainte de a fi retrasa, potrivit France Presse."Clarificare: Cineva a falsificat contul…