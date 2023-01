Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai noi date oferite de ACAROM arata ca anul trecut au fost produse in Romania 509.465 de mașini. Acesta reprezinta un nou record absolut al producției naționale de automobile și a fost depașit, astfel, vechiul record din 2019. Fața de acum 4 ani, producția de automobile din țara noastra a crescut…

- Cele mai noi date oferite de ACAROM arata ca anul trecut au fost produse in Romania 509.465 de mașini. Acesta reprezinta un nou record absolut al producției naționale de automobile și a fost depașit, astfel, vechiul record din 2019. Fața de acum 4 ani, producția de automobile din țara noastra a crescut…

- RECORD ABSOLUT in Romania: Cate autoturisme au fost produse in țara noastra, in 2022 RECORD ABSOLUT in Romania: Cate autoturisme au fost produse in țara noastra, in 2022 Pe intreg anul 2022, producția de autoturisme in Romania a atins volumul de 509.465 unitați (314.228 DACIA Mioveni și 195.237 FORD…

- ACAROM transmite ca 2022 a fost un an record de producție vehicule in Romania. Astfel ca, in decembrie 2022, au fost produse in Romania un numar de 35.930 autoturisme. Dintre acestea 22.593 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 13.337 unitați au fost produse de uzina FORD Romania OTOSAN din…

- In anul 2022, producția de autoturisme in Romania a atins 509.465 unitați, din care 314.228 Dacia și 195.237 Ford, acesta fiind un record absolut al producției de vehicule in Romania, anunța asociația producatorilor auto ACAROM. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”Investitiile straine directe au ajuns la un nivel record pentru primele zece luni ale acestui an. Potrivit estimarii , 2022 va fi anul cu cele mai importante investitii straine. Acest indicator ne arata ca marii investitori vad, foarte clar, perspectivele de crestere pe termen lung ale economiei romanesti…

- Pentru foarte mulți, cumparaturile sunt un mod de relaxare, mai ales cand este vorba despre articolele vestimentare. In contextul in care se vorbește tot mai mult despre prevenirea risipei și reciclare, a aparut un anunț interesant. Un magazin de haine celebru in Romania va vinde și second-hand. Reprezentanții…

- Decizia Presedintiei gaboneze a Consiliului de Securitate al ONU de a nu permite reprezentantilor Romaniei si Lituaniei sa ia cuvantul in cadrul reuniunii din data de 21 octombrie, pe tema aspectelor umanitare din Ucraina, a creat nedumere și dezamagire in randl diplomaților romani. Decizia este cu…