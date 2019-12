Record de vânzări pentru Seat în primele 11 luni ale anului Seat a inregistrat un record de vanzari in primele 11 luni ale anului 2019: 542.000 exemplare comercializate. Constructorul spaniol inregistreaza o creștere de 10.3% fața de perioada similara a anului trecut. Doar in noiembrie, Seat a vandut 44.100 de automobile, o creștere de 2% fața de luna noiembrie 2018, potrivit b1.ro si autoexpert.ro. Cea mai importanta piața pentru Seat este Germania, unde marca din Spania a vandut 125.700 exemplare in primele 11 luni ale anului 2019 ceea ce semnifica o creștere de 16.3%, urmata de piața spaniola unde Seat a depașit 100.000 exemplare vandute din ianuarie… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

