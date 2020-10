Record de vânzări de televizoare pe plan mondial, trimestrul trecut ​Între iulie și septembrie vânzarile de televizoare au atins un record pe plan mondial, totalul fiind de peste 62 de milioane de unitați, arata datele TrendForce, citate de The Verge. Samsung, LG și TCL au cele mai bune cifre. A contat și faptul ca oamenii stau mai mult acasa și deci au timp mai mult. Datele statista.com arata ca în ultimii cinci ani s-au vândut în lume în jur de 210 milioane de TV-uri în fiecare an.



