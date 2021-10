RECORD de VACCINĂRI! Într-o zi s-a dublat numărul prezentărilor Ieri, la nivelul județului Buzau, s-a inregistrat numarul record al prezentarilor la centrele de vaccinare, din partea persoanelor care au primit prima doza de ser anti-COVID. Aproape 1500 de buzoieni, in majoritate din municipiul Buzau, au trecut pe la centrele de vaccinare, in special la cel drive-thru de la ieșire din oraș, spre Ploiești, din parcarea unui supermarket, dar și la spațiul amenajat pe Bulevardul Nicolae Balcescu. In mediul rural, in continuare se inregistreaza un dezinteres din partea populației de a se vaccina. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

