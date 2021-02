Stiri pe aceeasi tema

- Diagnosticarea și izolarea pacienților confirmați cu noua tulpina britanica de Covid ne poate feri de o explozie a numarului de cazuri, atrage atenția Beatrice Mahler, directorul Institutului ”Marius Nasta” din Bucuresti. Aceasta spune ca cel mai probabil ne confruntam cu „o transmitere comunitara”…

- Statele Unite au inregistrat in decembrie un deficit bugetar de 144 de miliarde de dolari, un record pentru ultima luna a anului, fata de 13 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului 2019, din cauza cheltuielilor mari legate de ajutoarele acordate in timpul pandemiei de coronavirus, potrivit…

- De cand se fac masuratorile meteorologice, anul 2020 a fost cel mai fierbinte an inregistrat vreodata. Temperatura medie a fost cu 0,4 grade Celsius mai mare anul trecut decat in 2019, spun cei de la Euronews. Specialiștii mai spun ca, la nivel global, 2020 a fost la egalitate cu cel mai cald an inregistrat…

- Europa a inregistrat cel mai fierbinte an din istoria masuratorilor meteorologice. Temperatura medie a fost in 2020, cu 0,4 grade Celsius mai ridicata decat in 2019, potrivit serviciului UE de monitorizare a climei, citat de Euronews.

- Marea Britanie a inregistrat sambata peste 57.000 de noi cazuri de Covid-19, aceasta fiind a cincea zi consecutiva in care sunt raportate mai mult de 50.000 de contaminari cu SARS-CoV-2.Autoritatile au transmis ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate 57.725 de cazuri, cu 4.440 mai multe decat vineri.In…

- In Romania s-au inregistrat 41.874 de cazuri noi de infectie cu COVID-19 in ultima saptamana. Este o scadere fața de saptamana anterioara, tendința resimțita și la nivel mondial. Pe de alta parte, saptamana trecuta a fost inregistrat un record in ceea ce privește numarul deceselor. 211 de oameni au…

- Bilanțul deceselor provocate de Covid-19 pe plan global a atins nivelul record de 10.816 in decurs de 24 de ore. Cele mai multe au fost raportate de Statele Unite și țarile europene lovite dur de valul al doilea al pandemiei.

- In Italia, de la inceputul epidemiei au fost cel puțin 1.107.303 de persoane infectate. In ultimele 24 de ore sunt 40.902 noi contaminari. In total au murit 44.139 de bolnavi, din care in ultimele 24 de ore 550.Este record la cazurile noi, fiind depașit varful din 7 noiembrie, cand erau 39.811 noi contaminari.…