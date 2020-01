Record de turisti in Japonia: Au cheltuit 43,6 miliarde de dolari, in 2019 Numarul turistilor straini care au vizitat Japonia anul trecut a crescut cu 2,2%, la nivelul record de 31,88 milioane, cheltuielile lor ridicandu-se la 4.810 miliarde de yeni (43,6 miliarde de dolari), de asemenea o cifra record, a anuntat vineri Guvernul de la Tokyo, transmite Kyodo.



Cheltuielile vizitatorilor straini au urcat cu 6,5% in 2019, comparativ cu 2018, fiind al saptelea an de crestere consecutiva, arata datele preliminare ale Agentiei nipone de turism. Cel mai ridicat nivel al cheltuielilor s-a inregistrat in 2019 la vizitatorii din Australia (249.000 yeni de persoana), Marea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

