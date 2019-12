RECORD de temperaturi in tara noastra: vremea se incalzeste pana la 22 de grade

Stiri pe aceeasi tema

- ​Romania va fi lovita de un val de caldura neobișnuit cu doar cateva zile inainte de Craciun, iar temperaturile vor urca pana la 22 de grade miercuri. Maxima absoluta pentru luna decembrie a fost de 23,4 grade, inregistrata in 1985, la Campina.

- Meterologul Administratiei Nationale de Meteorologie, Alina Șerban anunta ca incepand de sambata, odata cu intrarea in Romania a unei mase de aer cald, vremea se incalzeste semnificativ, mai ales in zonele inalte. De astazi, in tara noastra a patruns o masa de aer cald din nordul Africii, lucru care…

- Iarna ne bate la ușa, așa ca meteorologii nu au deloc vești bune pentru ziua de 2 decembrie. Prognoza meteo pentru București, 2 decembrie nu este una prietenoasa, iar primele ore ale dimineții vor fi marcate de temperaturi cu minus.

- Potrivit meteorologilor, astazi, se prevede cer variabil, fara precipitatii. Presiunea atmosferica va fi normala. In cursul noptii, in nord se asteapta -3 grad, ziua termometrele vor indica 8 grade. In centru, noaptea se prognozeaza -2 grade, iar maxima zilei va fi de 9 grade. In…

- PROGNOZA METEO. Vremea se incalzeste usor in urmatoarele zile in majoritatea zonelor din tara. Pana in 29 noiembrie, temperaturi maxime vor fi in crestere, iar vineri pot atinge chiar si 16…17 grade in vest si in sud-vest. SE anunta o incalzire a vremii si in Capitala. Valorile termice se vor situa…

- Dupa vremea rece cu ploi, ninsori si temperaturi negative, un val de aer tropical ajunge in weekend in Europa Centrala si de Est, inclusiv in Romania. Valorile termice vor marca o creștere fața de intervalul anterior la finalul acestei saptamani, duminica inregistrandu-se 21 de grade Celsius. Vremea…

- Maine, izolat vor cadea precipitatii slabe. La Briceni și Soroca se vor inregistra 10 grade Celsius, iar la Balți cu un grad mai mult. La Orhei maxima va fi de 12 grade, iar la Tiraspol 13 grade. La Leova se așteapta 14 grade, iar la Comrat și Cahul maxima va fi de 15 grade Celsius.

- Vremea se racește drastic in urmatoarele ore, iar in mai multe județe din țara se vor semnala ploi torențiale și intensificari ale vantului, potrivit estimarilor facute de Administrația Naționala de Meteorologie.