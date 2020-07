Stiri pe aceeasi tema

- Anunt al Administratiei Nationale de Meteorologie si Hidrologie. Administratia Nationala de Meteorologie si Hidrologie a postat pe siteul oficial o harta cu temperatura atmosferica in grade Celsius resimtita astazi, la ora 14.00, in diferite puncte din tara. In judetul Constanta, la Constanta si Mangalia…

- Vremea va fi calduroasa duminica și luni in Capitala, cu maxime de 32-34 de grade Celsius, și cu disconfort termic la orele pranzului, se arata in prognoza speciala pentru București facuta de Administrația Naționala de Meteorologie, informeaza mediafax.Potrivit ANM, vremea va fi predominant…

- Suntem in mijlocul verii, iar luna iulie isi arata fortele in continuare. Weekendul acesta meteorologii au impartit Romania in doua. In zona de vest si centru au fost anuntat ploi torentiale. Zona de sud si sud est se afla sub zodia caniculei. De altfel, astazi, meteorologii au inregistrat putin peste…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, prima atentionare Cod galben de canicula din acest an, valabila atat joi cat si vineri in Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei si in sudul si centrul Moldovei.

- Vremea va fi deosebit de calda in Capitala, de duminica pana marți, fiind prognozate temperaturi de pana la 34 de grade. Indicele de temperatura-umezeala se va apropia de pragul critic.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pana marți, la ora 10.00, vremea va fi calduroasa,…

- Vremea se raceste accentuat in Capitala pe parcursul zilei de joi iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 17 grade. Potrivit prognozei de specialitate emise de Administratia Nationala de Meteorologie, cerul va avea innorari si temporar, mai ales in prima parte a zilei, va mai ploua. Vantul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis, marți, o atenționare meteo pentru București. Vremea va fi instabila in Capitala pana joi seara, anunța meteorologii.Conform ANM, in intervalul 19 mai, ora 13:30 - 20 mai, ora 8:00, in Bucuresti, cerul va avea innorari, mai accentuate din a doua…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 19.05.2020 Ora 13:30 - 20.05.2020 Ora 08:00 Cerul va avea innorari, mai accentuate din a doua parte a nopții, cand va crește probabilitatea pentru descarcari electrice, averse, posibil moderate, și intensificari de scurta durata ale vantului. Temperatura…