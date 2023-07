Stiri pe aceeasi tema

- Un record de temperatura pentru mijlocul lunii iulie a fost inregistrat in China, in regiunea Xinjiang (vest). Mercurul termometrelor a urcat duminica pana la 52,2 grade Celsius, potrivit administratiei nationale de meteorologie, in contextul unui val de canicula care a cuprins

- Distribuie O localitate izolata din nord-vestul arid al Chinei a indurat duminica temperaturi de peste 52 de grade Celsius, a anunțat presa de stat, stabilind un record pentru o țara care se confrunta cu temperaturi de minus 50 de grade Celsius in urma cu doar șase luni, scrie Reuters. Temperaturile…

- Capitala Chinei a inregistrat joi peste 41 de grade Celsius, temperatura despre care autoritațile spun ca este cea mai ridicata dintr-o zi de iunie de la inceputul masuratorilor, in 1961, relateaza BBC.Meteorologii anunța ca valul de caldura se va menține pana la finalul lunii iunie.La o stație meteo…

- Masurile care se iau la nivel internațional, in prezent, pentru a limita incalzirea climei vor expune mai mult de o cincime din omenire la calduri extreme si potential mortale pana la sfarsitul acestui secol, avertizeaza oamenii de stiinta, conform AFP . Temperatura de la suprafata Terrei ar putea sa…

- In aprilie 1983, temperatura din Singapore a atins aceeasi valoare, a precizat Agentia nationala de mediu pe contul sau de Facebook."Actualele conditii calde si uscate ar trebui sa continue si maine. Averse de scurta durata sunt asteptate saptamana viitoare si ele ar putea contribui la moderarea temperaturilor…

- Vietnamul a inregistrat temperatura record de 44,1 grade Celsius sambata intr-o statie meteorologica din nordul tarii, au anuntat autoritatile din aceasta tara asiatica, informeaza AFP.Masuratoarea a fost efectuata la o statie din provincia Thanh Hoa, a precizat Centrul national de previziuni hidrometeorologice.…

- Vietnamul a inregistrat temperatura record de 44,1 grade Celsius sambata intr-o statie meteorologica din nordul tarii, au anuntat autoritatile din aceasta tara asiatica, informeaza AFP.

- Spania continentala a inregistrat joi un record absolut de temperatura in luna aprilie - de 38,8 grade Celsius, la Cordoba -, potrivit unor date provizorii publicate vineri de Agentia meteorologica spaniola (AEMET), relateaza AFP.