Record de temperatură, iarnă fără zăpadă şi ghiocei înfloriţi la Moscova Capitala rusa a inregistrat miercuri un nou record de caldura, iar absenta zapezii, fenomen neobisnuit pentru aceasta perioada a anului, i-a constrans pe moscoviti sa renunte la schi fond si la patinoarele in aer liber, ramase inchise, intr-un final de an in care vegetatia locala nu isi mai respecta ciclul obisnuit de viata, informeaza AFP. O statie meteorologica din nordul Moscovei a inregistrat valoarea de 5,4 grade Celsius, o temperatura nemaivazuta in intreaga istorie a inregistrarilor meteorologice. "Este un nou record de temperatura pentru o zi de 18 decembrie", care a depasit valoarea de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moastele Sfantului Nicolae au fost aduse, in aceasta dimineata, la Catedrala Mitropolitana din Capitala. Acestea au fost aduse din Moscova. Relicvele vor fi expuse la Catedrala pana in data de 7 ianuarie, cand Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc Craciunul.

- Kremlinul reacționeaza dupa ce Sofia a refuzat sa acorde viza unui atasat militar al Rusiei ce urma sa fie trimis in post la Sofia, potrivit b1.ro. Astfel, Rusia a decis sa expulzeze un diplomat, anunțand ambasada ca acesta trebuie sa paraseasca țara in 24 de ore. Moscova a invocat „principiul reciprocitatii”,…

- Cincisprezece spioni ruși au folosit Alpii francezi ca baza pentru operațiuni în întreaga Europa, scrie cotidianul francez Le Monde în ediția de joi, evocând o urmarire orchestrata de serviciile de contraspionaj franceze, elvețiene și britanice, relateaza AFP. Potrivit…

- La Balea Lac stratul de zapada are deja 40 de centimetri. Gerul pune stapanire pe toata tara. Temperaturile vor cobori inclusiv in Capitala pana la minus 8 grade. Deja, in mijlocul tarii, s-au inregistrat minus 12 grade Celsius.

- Vremea va fi inchisa, iar meteorologii anunța pentru azi ploi, lapovița și ninsori in majoritatea zonelor țarii, potrivit Antena 3. Temperaturile vor fi normale pentru aceasta perioada și se vor incadra intre -5 și 5 grade.In regiunile din vestul, nordul si centrul tarii, vremea va fi inchisa, iar aria…

- Concentrația de gaze cu efect de sera a crescut pana la un nou nivel record, indicand ca acțiunile de combatere a crizei climatice nu au avut pana in acest moment niciun efect asupra atmosferei, se arata intr-un raport al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), citat de publicația The Guardian. Potrivit…

- Gazoductul ar urma sa transporte gaz din Rusia catre Turcia, pe sub Marea Neagra, si in continuare prin Bulgaria si Serbia, catre Ungaria. Sectoarele din cele doua tari balcanice urmeaza sa fie finalizate anul viitor. Dupa intalnirea cu Putin, premierul ungar Viktor Orban a afirmat intr-o…

- Stirea despre soferita care a provocat cumplitul accident de pe strada Alba Iulia din Capitala si s-a stins ieri din viata a fost cea mai citita pe site-ul PUBLIKA.MD in ultimele 24 de ore. Articolul are deja peste 126.