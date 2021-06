Stiri pe aceeasi tema

- O tornada uriașa a fost surprinsa deasupra Marii Negre, in orașul Cernomorsk, regiunea Odesa, Ucraina. Tornada s-a produs in aceasta seara, in orașul Cernomorsk, regiunea Odesa, din sud-vestul Ucrainei. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook – Dumskaya TV. Din fericire, fenomenul meteo extrem…

- O nava de razboi americana, distrugatorul USS Laboon, a traversat vineri stramtorile Dardanele si Bosfor pentru a ajunge in Marea Neagra, pe un fond de tensiuni intre Ucraina si Rusia, a relatat agentia turca Anadolu, potrivit AFP. Distrugatorul USS Laboon a traversat mai intai Dardanelele,…

- Rusia a inceput vineri o noua serie de exercitii militare in Crimeea. Un distrugator american urmeaza sa intre in apele Marii Negre. Distrugatorul Laboon (DDG 58) din clasa Arleigh Burke a inceput traversarea Marii Mediterane pentru a ajunge in Marea Neagra pentru operatiuni de asigurare a securitatii…

- Ucraina intenționeaza sa foloseasca exercițiile Sea Breeze-2021 pentru a obține armament și muniție moderne, care sa fie predate, in secret, trupelor și formațiunilor naționaliste concentrate langa regiunile Donețk și Lugansk, necontrolate de autoritațile de la Kiev, a avertizat reprezentantul oficial…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, miercuri, ca va urmari cu atentie Exercitiul militar multinational "Sea Breeze 2021", organizat de Statele Unite si Ucraina in Marea Neagra, cu participarea a numeroase...

- Fortele militare americane si aliatii lor din NATO au demarat marti exercitiul „Defender-Europe 21”. Pana la mijlocul lunii iunie 28.000 de soldati din 26 de state vor exersa pe flancul estic apararea Aliantei, potrivit unui comunicat al Departamentului Apararii din Statele Unite. Exercițiul, cel mai…

- Rușii vor sa izoleze Ucraina de Marea Neagra și apoi sa iși extinda capacitatea de a controla regiunea. Acesta este motivul pentru care au peste 2.000 de soldați in Transnistria, pentru ca este capatul opus al liniei, spune generalul in rezerva Ben Hodges, fostul comandant al trupelor SUA din Europa,…

- Distrugatoarele Forțelor Navale ale SUA, Roosevelt și Donald Cook, cu o grupa de susținere aeriana in componența a șase avioane britanice de lupta, se grabesc sa intre in serviciu, sub pretextul “activizarii militare ruse la frontierele Ucrainei”. Rusia pregatește masuri de raspuns. Distrugatoarele…