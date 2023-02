Stiri pe aceeasi tema

- Dupa seria de cutremure, Turcia și Siria sunt amenițate de o criza sanitara din cauza lipsei lipsei condițiilor de igiena, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații. Cadavre unele peste alte, in fose comune sau aflate in aer liber, supraviețuitori care nu au acces la apa, curent electric sau toalete…

- Un bebelus de 7 luni a fost salvat de sub daramaturi in sud estul Turciei, dupa cutremurele devastatoare din aceasta tara si din Siria vecina, a relatat duminica dimineata postul TRT, preluat de dpa.Salvatorii au reusit sa l scoata in viata pe baietel dintr o cladire prabusita din provincia Hatay, dupa…

- Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare, sambata, 11 februarie, in provincia turca Hatay, la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit Turcia si Siria, anunța agentia de presa turca Anadolu . Bebelușul a fost salvat in districtul Iskenderun si…

- Cele 72 de ore critice pentru gasirea supraviețuitorilor cutremurelor din Turcia aproape ca s-au scurs. Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 8.700 si creste de la o ora la alta.

- Peste 6.200 de oameni au murit iar in jur de 27.400 sunt raniți, in Turcia și Siria, in urma celor doua cutremure devastatoare produse luni, la distanța de 9 ore unul de altul, in regiuni relativ apropiate. De asemenea, mai mult de 8.000 de persoane au fost trase pana acum dintre daramaturi in Turcia…

- Cele 72 de ore critice pentru gasirea supraviețuitorilor cutremurelor din Turcia aproape ca s-au scurs. Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 8.000 si creste de la o ora la alta.

- Catastrofa de proporții in Turcia și Siria. Un cutremur devastator de 7.8 pe Richter a ucis aproape 200 de persoane in ambele țari și a ranit alte cateva sute pe o raza de 90 de kilometri, potrivit CNN. Cel puțin 76 de persoane au murit in Turcia și peste 440 au fost ranite, dupa ce […] The post Cutremur…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de sambata, 4 Februarie 2023, pe strada Atelierelor din localitatea Moinesti.Potrivit IPJ Bacau, o femeie de 44 de ani, din comuna Poduri, in timp ce conducea un autoturism pe strada Atelierelor din Moinesti a intrat in coliziune cu un autoturism condus…