RECORD de prostie - I-a fost suspendat permisul a doua zi după ce l-a obținut Un barbat de 29 de ani, care a obținut permisul de conducere marți a ramas fara el miercuri, dupa ce a fost prins conducand cu viteza de 109 km/ora intr-o zona in care limita era de 50 de km/ora, anunța Mediafax. Potrivit Poliției Gorj, tanarul de 29 de ani, din Godinești, a fost depistat cand conducea un autoturism pe raza localitații Telești, cu o viteza de 109 km/h, pe un tronson de drum unde limita maxima legala admisa este de 50 km/h. Acesta era proaspat posesor al permisului de conducerede marți, 10 august. De asemenea, politistii au mai depistat un alt tanar de 18… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

