- Vremea se racește in vestul, centrul și nordul țarii și va deveni instabila. De luni, temperaturile scad și in sud-est. Meteorologii anunța ca schimbarea de vreme va dura doar pana marți, cand se va incalzi din nou. Precipitații pe arii extinse Luni, 4 septembrie, vremea se va raci si in sudul si…

- Meteorologii anunta ca in luna septembrie vor fi temperaturi peste cele normale, in cea mai mare parte a tarii. Vor cadea precipitații peste medie doar in prima saptamana a lunii, in zonele de nord-vest, vest, sudul și estul țarii, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie . In prima saptamana…

- Vremea se va incalzi și mai mult de la o zi la alta. Din peisaj ploile vor lipsi, iar vantul va sufla din sectorul de nord cel mult moderat, informeaza Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova.

- In Antarctica lipsește o cantitate de gheața marina de marimea Argentinei, iar oamenii de știința se straduiesc sa afle de ce.In timp ce emisfera nordica se sufoca sub un val de caldura record in timpul verii, mult mai la sud, in toiul iernii, un alt record climatic este doborat. Gheața marina din…

- Administrația Romana de Meteorologie (ANM) a transmis ca, pana la finalul lunii iulie, dar și la inceputul lunii august, temperaturile vor fi peste cele normale in toata tara, cu valori mai ridicate in sud si sud-est, informeaza News.ro.Prima avertizare de canicula a venit de la meteorologi la finalul…

- Meteorologii au lansat un avertisment asupra unui nou fenomen meteo care ameninta Europa. Potrivit specialiștilor, este vorba despre o "canicula invizibila" in nordul Oceanului Atlantic, fenomen care ar putea genera o criza climatica si ar putea duce la d

- Ploile vor continua și in urmatoarele zile, insa de la mijlocul saptamanii viitoare este așteptata creșterea temperaturilor la peste 33-34 grade Celsius, avertizeaza directorul ANM. Meteorologii au inregistrat un record de precipitații.

- Meteorologii anunta ca in urmatoarele zile vor fi precipitatii si temperaturi mai scazute decat mediile normale ale perioadei in aproape toata Romania. Ulterior, vremea se va schimba. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in saptamana 12-19 iunie „valorile termice vor fi mai coborate decat…