Record de pacienți la ATI: Peste 1 900 de persoane internate la terapie intensivă Din 58 000 de teste Covid efectuate in ultimele 24 de ore, au fost pozitivate 8.971. 1.902 pacienți sunt internați la terapie intensiva, un nou record de la debutul pandemiei. Au fost raportate de asemenea 489 de decese. Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.685.264 de cazuri de infectare cu COVID-19, dintre care 8.910 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.453.774 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.971 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS- CoV-2… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

