Autoritațile de la Sofia au anunțat joi 240 de noi cazuri COVID și au decis sa ia masuri mai dure pentru controlul epidemiei care este in creștere dupa relaxarea decisa la inceputul verii, scrie portalul de știri bulgar Novinite.Numarul de 240 de noi cazuri COVID confirmate in Bulgaria in doar 24 de ore reprezinta un record, de la inceputul pandemiei și pana in prezent, pentru țara cu o populație de aproximativ 7 milioane de locuitori.Cele mai multe cazuri de infecție au fost confirmate in Sofia - 71, Plovdiv - 21 și Blagoevgrad - 17. Potrivit Novinite, 4.286 de teste au fost efectuate in ultima…