Record de morți de COVID în 2021. Cine sunt noile victime ale coronavirusului Inca 25 persoane au decedat in R. Moldova dupa ce au luptat mai multe zile cu noul tip de coronavirus. Potrivit Ministerului Sanatații, victimele sunt 13 barbati si 12 femei cu varste cuprinse intre 42 si 83 de ani. Acestea sufereau și de alte boli. De la inceputul pandemiei, in Moldova, numarul imbolnavirilor cu COVID-19 a ajuns la 181.886, iar 164.321 de moldoveni au fost vindecati. Astfel, numarul total al deceselor in R. Moldova a ajuns la 3.871. Deces 3847: Barbat de 72 ani, din r. Hincești, internat la SCR. Comorbiditați: hipertensiune arteriala, diabet zaharat, pancreatita… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

