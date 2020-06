Rezultatele finale de la Evaluarea Naționala 2020 vin cu un record al ultimilor 9 ani: cele mai multe medii de 10, din 2011 și pana in prezent, scrie site-ul specializat in educație edupedu.ro. Inca 53 de elevi au obținut note de 10 la toate probele de examen, dupa contestații. In total, 892 de absolvenți de […] The post Record de medii de 10 la Evaluarea Naționala. Cele mai multe din 2011 pana acum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .