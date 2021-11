Stiri pe aceeasi tema

- In finala europeana a EU Code Week, organizata saptamana trecuta la Bruxelles, s-au calificat șase echipe, reprezentand Grecia, Italia, Lituania, Irlanda, Slovenia și Romania. Fiecare echipa a realizat o aplicație/site/extensie pe o tema impusa. Risipa de alimente, promovarea produselor locale sau realizarea…

- Pe 14 octombrie, echipe de tineri care scriu coduri din Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Slovenia și Romania vor concura pentru a obține titlul de caștigator al ediției din 2021 a Saptamanii UE a programarii. Citește și: O poveste de dragoste si de profesie / Un medic hindus s-a indragostit de o dentista…

- REȘIȚA – A XI-a ediție a Cupei Europei WKC la karate pentru copii, juniori, cadeți și seniori se va desfașura in perioada 1-2 octombrie la Sala Polivalenta din Reșița! Organizatorii competiției sunt Confederația Mondiala de karate și clubul ACS Sport Star Anina, in parteneriat cu Primaria Reșița și…

- Un depozit care va deservi 12 piete din Europa a fost deschis, marti, langa Timisoara, la Dudestii Noi, acesta fiind operat de FM Logistic, proprietar al unei impresionante platforme logistice locale multi-client. Noul depozit al companiei Diageo va primi si va trimite din locatia sa aproximativ…

- Bernadette Szocs și Andreea Dragoman au extras din urne oponenții Romaniei la fete și baieți pentru Campionatul European de Tenis de Masa pe echipe, competiție care se va desfașura in premiera la Cluj, intre 28 septembrie și 3 octombrie. De 50 de ani așteapta Romania sa organizeze un Campionat European…

- Zeci de mii de oameni vor ieși in același timp cu bicicletele in zece țari europene. Acțiunea face parte din proiectul WoW Europe și va avea loc simultan, in data de 11 septembrie, in Romania, Bulgaria, Italia, Letonia, Lituania, Portugalia, Republica Macedonia de Nord, Spania, Slovenia și Turcia. Zeci…

- Comisia Europeana a platit luni, 9 august, Greciei 4 miliarde de euro sub forma de prefinanțare. Suma reprezinta echivalentul a 13% din alocarea de granturi și imprumuturi pentru Grecia in cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliența (MRR), informeaza un comunicat de presa. Republica Elena urmeaza…