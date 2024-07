Stiri pe aceeasi tema

- Graba si neatentia continua sa produca victime. Un barbat, in varsta de 79 de ani, a condus un autoturism pe A1 dinspre municipiul Lugoj inspre municipiul Timișoara, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 39 de ani, care se deplasa in fața sa. ...…

- ȘTIRE DE PRESA Cercetat de polițiști pentru savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe La data de 10 iulie a.c., in urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier,…

- Tanar de 22 de ani din Aiud, REȚINUT de polițisti pentru comiterea a 2 infracțiuni. A condus fara permis, aflandu-se sub influența alcoolului Tanar de 22 de ani din Aiud, REȚINUT de polițisti pentru comiterea a 2 infracțiuni. A condus fara permis, aflandu-se sub influența alcoolului Un tanar de 22 de…

- Nu are permis de conducere, insa acest aspect nu l-a impiedicat sa conduca un autoturism pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Timișoara. Este isprava unui barbat in varsta de 35 de ani, care a lovit o mașina din spate și a fost reținut de poliție.

- La data de 6 iunie 2024, in jurul orei 13.20, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat de 41 de ani, din comuna Daia Romana, care a condus un autoturism, pe raza localitații Daia Romana, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara a deține permis de conducere. In urma testarii…

- Pentru prevenirea savarșirii unor alte infracțiuni și avand in vedere probatoriului administrat de polițiștii Formațiunii Rutiere din Borșa, un borșean de 33 de ani a fost reținut pentru 24 de ore pentru savarșirea de infracțiuni rutiere. The post APROAPE DE COMA ALCOOLICA: Borșean arestat preventiv…

- Slovacia a acordat protectie temporara unui barbat cu cetatenie ucraineana si israeliana acuzat ca a condus o campanie de influenta pro-rusa prin intermediul unui site de stiri si care se afla sub sanctiuni in Cehia, a relatat presa de la Praga, preluata de Reuters și news.ro

- Un barbat a fost arestat preventiv duminica, 28 aprilie, de polițiștii din Timișoara pentru ca a incalcat ordinul de protecție cerut de fosta concubina a sa. Documentul fusese emis pe 8 aprilie și era valabil pentru șase luni.