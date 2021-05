Record de infracţiuni imputate extremei drepte, înregistrat în 2020 în Germania Germania a inregistrat anul trecut un numar record de infractiuni imputate extremei drepte, care ramane "cea mai mare amenintare pentru securitatea tarii", a anuntat marti ministrul de interne german Horst Seehofer, informeaza AFP.



Aceste infractiuni diverse includ incepand de la saluturi hitleriste sau incitare la ura rasiala pana la asasinate, precum cele de la Hanau (centru), din februarie 2020, in care au fost ucisi noua tineri straini, printre care un roman.



Numarul acestor infractiuni s-a ridicat anul trecut la 23.604, o crestere de 5,7% fata de anul precedent, potrivit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

