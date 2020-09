Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost 2.158 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare numar de infecții cu coronavirus de la inceputul pandemiei. La terapie intensiva sunt internați in stare grava 550 de pacienți cu COVID-19.

In ultimele 24 de ore au fost 2.158 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare numar de infecții cu coronavirus de la inceputul pandemiei. La terapie intensiva sunt internați in stare grava 550 de pacienți cu COVID-19. Bilanțul total ajunge la 127.572 de imbolnaviri.

- In ultimele 24 de ore au fost 1.504 cazuri noi de COVID-19, un nou record negativ al infecțiilor cu coronavirus. Ultimul record de cazuri noi a fost pe 13 august, cand autoritațile au transmis ca 1.454 de romani s-au infectat cu noul coronavirus.

- Potrivit raportarii de diminica, 23 august, au fost confirmate 961 de noi infecții. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 39 de decese - 21 barbați și 18 femei, potrivit Grupului de Comunicare Strategica.

Au fost confirmate 1415 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 65.177 de imbolnaviri.

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.356 de cazuri noi de COVID-19, din 23.346 de teste efectuate. Este un nou record al imbolnavirilor cu coronvirus in Romania, de la inceputul pandemiei. De asemenea, crește și numarul pacienților internați la ATI și ajunge la 402. In ultimele 24 de ore au murit…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.284 de noi cazuri de coronavirus in Romania, ceea ce reprezinta un nou record negativ. Vechiul record, stabilit cu o zi in urma, a fost de 1.119 cazuri. Numar foarte mare de infectari si in judetul Timis, 66, dupa ce cu o zi in urma au fost ... The post O noua…

- Alegerile locale ar putea fi amanate din nou. Pragul critic de imbolnaviri de coronavirus ce ar putea determina acest lucru. Alegerile locale ar putea fi amanate, pentru a doua oara, doar daca ne vom confrunta cu o situatie critica din cauza infectarilor cu coronavirus. Astfel, in situatia in care Romania…