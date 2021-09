Record de infectări în valul patru! Câte cazuri s-au înregistrat Pana astazi, 16 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.135.027 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.073.552 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.441 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

