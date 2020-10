Stiri pe aceeasi tema

- Patru cadre medicale de la Maternitatea „Odobescu” din Timisoara au fost infectate cu noul coronavirus. Din primele informatii este vorba de o transmitere comunitara, a informat Mediafax. Activitatea de chirurgie de pe sectia de Ginecologie a Maternitatii Odobescu din Timisoara a fost redusa din cauza…

- Sase cadre medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu sunt infectate cu COVID-19, potrivit purtatorului de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Gorj, Daiana Militaru. Cele sase cadre medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu, doi medici si patru asistenti medicali, sunt…

- Ioana Bran, fost ministru al Tineretului in Guvernul PSD, acuza PNL ca a plagiat fara rușine din programul de guvernare al PSD. Iata ce susține deputata:Criza economica generata de pandemia de coronavirus are nevoie de soluții urgente. Toate statele din Uniunea Europeana au injectat bani in…

- Doi pacienți și cinci cadre medicale sunt infectate cu noul coronavirus la Spitalul Orașenesc din Baicoi. O secție a fost inchisa pentru dezinfecție, informeaza Agerpres.DirectorulDirecției de Sanatate Publica (DSP) Prahova, Bogdan Nica, a precizat capersoanele care au fost testate pozitiv sunt un medic,…

- Romania a stabilit un nou record negativ privind infectarile cu coronavirus intr-o singura zi. Au fost 698 de imbolnaviri, in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 16 au fost raportate in judetul Timis. Si numarul de decese a fost mare: 24. Pana astazi, 11 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Comisia Europeana estimeaza ca Romania va inregistra in acest an o scadere economica de 6%, insa Florin Cițu – ministrul Finanțelor – spune ca aceasta este prea pesimista.”Comisia a pastrat pentru Romania aceeasi prognoza din primavara. Da, este -6%, dar este aceeasi cifra, nu a inrautatit-o. Daca ne…

- Record negativ in Romania in privinta numarului de infectari cu coronavirus intr-o singura zi. Au fost 555 de persoane imbolnavite in ultimele 24 de ore, vechiul record fiind inregistrat pe 11 aprile, in plina stare de urgenta: 523 de infectari. Si in Timis au fost raportate alte opt imbolnaviri, in…

- Autoritațile anunța ca au fost 3.335 de cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul personalului sanitar, de la debutul epidemiei, ceea ce inseamna 11,4%. Cele mai multe decese in țara noastra au fost la persoane care sufereau de afecțiuni cardiovasculare – peste 65% din total. Potrivit raportului…