Record de filme la TIFF Oradea. Horaţiu Mălăele, în deschidere Numar record de invitati, cine-concerte si filme pentru spectatori de toate varstele, la TIFF Oradea. In plus, in deschidere figureaza cel mai nou film al lui Horatiu Malaele. Evenimentul va avea loc in perioada 17 – 19 septembrie. „Luca”, cel mai nou film semnat de Horatiu Malaele, va deschide editia din acest an cu proiectie speciala in aer liber, programata vineri, pe 17 septembrie, de la ora 20:30. Spectatorii prezenti la eveniment vor avea ocazia sa-i intalneasca in Piata Unirii din Oradea pe Istvan Teglas si Andi Vasluianu, care fac parte din distributia thriller-ului psihologic a carui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

