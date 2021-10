Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a raportat marti date zilnice record ale infectarii cu SARS-CoV-2, in contextul in care al patrulea val al pandemiei de COVID-19 supune unor provocari imense sistemul de sanatate din tara cu cea mai mica rata a vaccinarii din Uniunea Europeana, relateaza Reuters.

- Situația este disperata și la granițele Romaniei, unde, Bulgaria a raportat, marti, aproape 5.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, cel mai ridicat bilant zilnic consemnat dupa data de 24 martie, arata cifrele Ministerului Sanatatii, iar in Ucraina, numarul cazurilor noi de infectare este de…

- In timp ce Romania stabilește recorduri de noi infectari, deținand locul 2 in Europa și 5 in lume, cazurile de COVID-19 la nivel global in perioada 20 - 26 septembrie s-au cifrat la 3,3 milioane, reprezentand o scadere cu 10 % fata de saptamana precedenta, potrivit raportului epidemiologic publicat…

- Cazurile de COVID-19 la nivel global în perioada 20 - 26 septembrie s-au cifrat la 3,3 milioane, reprezentând o scadere cu 10 % fata de saptamâna precedenta, potrivit raportului epidemiologic publicat periodic de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza miercuri EFE, preluata…

- Alte 1.371 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 21 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5-Romania, 5-Germania, 4-Italia, 2-Bulgaria, 2-Ucraina, 1-Franța, 1-Marea Britanie, 1-Rusia.

- Alte 1.289 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi, 16 septembrie, in Republica Moldova, dintre care 1.053 sunt in randul persoanelor nevaccinate. Despre aceasta anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, transmite presa din Republica Moldova. Din…

- Alte 1.153 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi, 15 septembrie, in Republica Moldova, dintre care 935 sunt in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 18 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 4-Turcia, 4-Ucraina, 2-Romania, 2-Italia, 1-Bulgaria,…

- Alte 787 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 682 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 19 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3 - Marea Britanie, 3 - SUA, 3 - Ucraina, 2 - Bulgaria, 2 - Romania, 2 - Turcia,…