- Odata cu cresterea numarului de infectari, paturile din secțiile care trateaza pacienți cu COVID sunt ocupate in totalitate. Containerele din curtea spitalului județean Buzau sunt si ele pline cu pacienti, in timp ce alti suspecti de COVID-19 stationeaza in fața Unitații de Primiri Urgențe, in asteptarea…

- Ministerul Sanatații anunța astazi, 30 martie ca, Covid-19 in Republica Moldova a provocat inca 46 de decese. Este cel mai mare numar de decese, inregistrate intr-o singura zi. Bilanțul total a ajuns la 4915.

- Deputatul PSD Alexandra Huțu a solicitat miniștrilor Sanatații, Afacerilor Interne și Departamentului pentru Situații de Urgența sa prezinte botoșanenilor de ce la aproape 4 luni de la instalare, Unitatea Mobila de Terapie Intensiva de la Spitalul Mavromati va fi mutata la Iași, dupa ce a funcționat…

- Brazilia a inregistrat marti un nou record negativ de decese asociate COVID-19, dupa cea mai neagra saptamana de pana acum de la debutul pandemiei, transmite Agerpres, care citeaza DPA.Ministerul brazilian al sanatații a anunțat in seara zilei de marți ca 1.972 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au…

- Subprefectul de Timiș Elena Popa a murit in aceasta dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, unde se afla internata dupa ce fusese diagnosticata cu COVID-19. Elena Popa a facut o forma severa a bolii, fiind internata inca de la sfarșitul lunii decembrie…

- O fetița de 8 ani, aflata in izolare impreuna cu mama sa, dupa ce ambele au fost confirmate cu Covid, a cazut de la etajul 1 al unui imobil din Huși, județul Vaslui. Fata, care a suferit un traumatism de coloana, este preluata de un elicopter pentru a fi transportata la Spitalul de Copii din Iași.…

- Spitalul mobil de la Letcani va fi inchis cateva zile, timp in care vor fi facute lucrari de igienizare si dezinfectie, cei 17 pacienti cu COVID-19 urmand a fi transferati la spitale din municipiul Iasi.Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, a declarat, miercuri seara,…