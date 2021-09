RECORD de decese COVID-19 în Rusia în ultimele 24 de ore, la aceeași rată de vaccinare ca în România Numarul zilnic de decese se afla in crestere in Rusia de mai multe luni. Autoritatile din Rusia au anuntat marti ca 852 de persoane au murit in urma complicatiilor legate de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cel mai ridicat bilant zilnic de decese inregistrat pana acum in pandemie in aceasta tara cu 146 milioane de locuitori.Bilantul total al deceselor legate de infectarea cu coronavirus se ridica la 205.500, desi se estimeaza ca exista un numar mare de cazuri neraportate, relateaza DPA, potrivit agerpres.ro.Date fiind cele peste 20.000 de cazuri noi de infectare raportate zilnic la nivel national,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inregistrat un nou numar maxim de decese asociate COVID-19, 752 in ultimele 24 de ore, au informat sambata autoritatile sanitare ruse, relateaza EFE. In total, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 25.082 noi contagieri, dintre care 3.124 (12,5 %) au fost asimptomatice, scrie agerpres.ro.…

- Record de decese in Rusia din cauza coronavirusului. Rusia a raportat sambata 752 de decese legate de Covid-19, cel mai negru bilanț zilnic de la debutul pandemiei, numarul total al victimelor ajungand astfel la 142.253, informeaza Reuters. In același timp, autoritațile au confirmat 25.082 de noi cazuri…

- Rusia va lua masuri adecvate in cazul in care frontiera sa de stat din Marea Neagra va fi incalcata, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, exprimand ingrijorarea Moscovei cu privire la declaratiile facute anterior de ministrul britanic de externe Dominic Raab, potrivit…

- Regizorul rus Vladimir Mensov, al carui film “Moscova nu crede in lacrimi” a fost recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun film strain in 1981, a murit luni de COVID-19 la varsta de 81 de ani, au declarat colegii sai de la Institutul de Cinematografie “Gherasimov” din Moscova (VGIK). “Tocmai am aflat…

- Țarile din intreaga Europa se straduiesc sa accelereze ritmul vaccinarilor anti-COVID, in timp ce asupra continentului planeaza amenințarea variantei Delta a virusului, o varianta mult mai contagioasa, relateaza Euronews. In unele state, in incercarea de a-i convinge pe oameni, autoritațile au apelat…

- Rusia a raportat duminica, 4 iulie, 25.142 de noi contaminari cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. Acesta este un record dupa data de 2 ianuarie pentru tara puternic afectata de varianta indiana Delta a coronavirsului, a informat AFP, preluata de Agerpres.In aceasta saptamana, Rusia a anunțat și un numar…

- Rusia a raportat duminica 25.142 de noi contaminari cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, un numar record inregistrat dupa data de 2 ianuarie in tara puternic afectata de varianta Delta a coronavirsului, relateaza AFP. Rusia a raportat deja in aceasta saptamana un numar record de decese asociate…