Record de cetățeni care au trecut granițele României Aproape 600.000 de cetateni romani si straini au intrat și ieșit sambata din țara prin toate punctele de trecere a frontierei, potrivit datelor Poliției de Frontiera. Este cea mai mare valoare de trafic inregistrata intr-o singura zi anul acesta. 304.100 de cetațeni au ieșit din țara sambata, 12 august Din totalul persoanelor care s-au prezentat la control la frontiere (595.700), peste 304.100 au fost pe sensul de iesire din tara, iar restul, 291.613 de persoane, au intrat in Romania. Cei aproape 600.000 de oameni au circulat cu peste 159.300 de mijloace de transport, fiind cele mai mari valori… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

