In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.893 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 993 mai multe decat in ziua anterioara. 276 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o gasiți in graficul de mai jos. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba34.412630,562.Arad43.2241301,193.Argeș46.874700,404.Bacau41.8381300,455.Bihor51.5571790,946.Bistrița-Nasaud19.728600,437.Botoșani23.078630,348.Brașov68.0882280,769.Braila23.221290,3710.Buzau24.626380,3511.Caraș-Severin19.442360,5712.Calarași17.860220,2013.Cluj90.5073601,2114.Constanța70.1942440,6415.Covasna13.382230,4416.Dambovița36.847580,4717.Dolj45.614430,3318.Galați44.566570,3819.Giurgiu20.052160,3120.Gorj15.363230,1621.Harghita14.374490,4422.Hunedoara36.6081020,8323.Ialomița19.645330,3224.Iași72.6481720,3425.Ilfov77.6871360,9526.Maramureș31.9681290,6427.Mehedinți15.872180,1928.Mureș40.535390,5229.Neamț31.7951010,4730.Olt26.386170,2431.Prahova64.1821390,4732.Satu…