Record de cazuri noi de COVID-19 in Rusia, numarul total a depasit 10.000. Moscova e cea mai afectata

- In Rusia s-au raportat joi 1.459 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, cel mai mare bilant zilnic de la inceputul epidemiei de COVID-19, iar numarul total de cazuri a depasit astfel 10.000, informeaza Reuters.

- Rusia a anunțat luni un numar record de noi cazuri de infecții cu coronavirus in ultimele 24 de ore, respectiv 954, bilanțul total din aceasta țara urcand astfel la 6.343, transmite Reuters.Moscova ramane epicentrul epidemiei cu 591 de noi cazuri, urmata de regiunea Moscova (82 de persoane) și Sankt…

- Spania anunța un numar record de victime de COVID 19 in ultimele 24 de ore, iar bilanțul total a depașit 9.000 de morți, informeaza The Independent, transmite digi24.ro.Spania a anunțat 864 de morți de COVID-19 in ultimele 24 de ore, iar bilanțul total al victimelor este de 9.

- Numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus din Spania a depasit 100.000 miercuri, iar numarul deceselor din aceasta cauza raportate in ultimele 24 de ore a atins un nou record, 864, conform Ministerului Sanatatii de la Madrid, preluat de Reuters.

- Premierul rus Mihail Misustin le-a cerut vineri tuturor cetatenilor sa ramana in case, cu exceptia deplasarilor esentiale, intr-un efort de a stopa raspandirea coronavirusului si in contextul in care Rusia a raportat 196 de noi cazuri intr-o zi, un nou record, transmite Reuters.Numarul total…

- Italia a depasit bariera de 20.000 de bolnavi de coronavirus. Inca 3.497 de oameni au fost infectati cu virusul Sars-Cov-2 in Italia, in ultimele 24 de ore, ceea ce duce numarul total al imbolnavirilor la 21.157. In aceeasi perioada, autoritatile au anuntat 175 de decese noi, cu un bilant total de…