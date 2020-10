Record de cazuri noi de COVID-19 în Franța. Rata de pozitivare a ajuns la 11 % Franța a raportat, duminica, cel mai mare numar de infectari cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei: 26.896. Asta in contextul in care țara pare ca a intrat in al doilea val, alaturi de restul Europei, relateaza CNN, citata de Digi 24.Este a treia zi consecutiva in care Franța a raportat peste 20.000 de cazuri zilnice de imbolnaviri cu COVID-19, culminand cu recordul din ultimele 24 de ore. In plus, rata de pozitivare a crescut la 11 %, dupa ce, la inceputul lunii octombrie era de 7,6 %, iar pe 1 septembrie de 4,3 %, noteaza Digi 24.Dintre persoanele infectate cu noul coronavirus, 1.456… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

