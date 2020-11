Stiri pe aceeasi tema

- Foto: www.rawpixel.com 7733 de cazuri noi de Covid au fost depistate in Romania din 30.439 de teste și 120 de decese au fost raportate in ultimele 24 de ore, in timp de 974 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. Grafic – cazuri zilnice COVID-19 Infogram BULETIN DE PRESA 3 noiembrie 2020,…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 7.733 de cazuri noi de COVID-19, un record al infecțiilor cu coronavirus de la inceputul pandemiei. Alți 120 de romani au murit dupa ce s-au infectat cu virusul Sars-Cov-2, in timp ce la ATI sunt internați 976 de pacienți COVID, cel mai mare numar de pacienți…

- Romania inregistreaza un nou record de cazuri zilnice de COVID-19, cu 4026 de infectari. Au fost raportate alte 75 de decese, iar 726 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. Trei decese au fost ale unor pacienți din categoria de virsta 20-29 de ani. 30.325 de teste au fost prelucrate in ultimele…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 121.235. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, joi, la 118.054 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.639 de noi imbolnaviri din 24.278 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 4.591 de decese, din care 41 in ultimele 24 de ore.…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.053 de cazuri noi, din 22.320 de teste efectuate. Alte 60 de persoane au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, un nou record de decese in Romania. De asemenea, la Terapie Intesiva sunt internate 522 de pacienți, cel mai mare numar de la inceputul pandemiei.

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, joi, la 66.631 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1454 de noi imbolnaviri din 22.649 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 2.860 de decese, din care 53 in ultimele 24 de ore.…

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 61.768, potrivit datelor transmise duminica, 9 august, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Au fost inregistrate 1.145 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. In prezent, 458 de pacienți sunt internați pe secțiile de ATI. 30.119 pacienți…