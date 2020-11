Record de cazuri grave în România. Numărul infectărilor a scăzut, dar și numărul testelor efectuate 1.056 de pacienți sunt internați la terapie intensiva duminica, 8 noiembrie. Este cea mai mare cifra de la inceputul pandemiei. 6.752 noi au fost inregistrate in ultimile 24 de ore. Vești bune pentru bugetari, dar proaste pentru mediul privat. Cresc salariile MASIV, insa doar la stat 86 de persoane bolnave de COVID-19 au decedat, iar 1.056 sunt la terapie intensiva. Trebuie precizat, totuși, ca numarul scazut de infectari este și efect al numarului mic de teste prelucrate, numai 21.500, cu 15.000 mai puține decat in ziua anterioara. Pana astazi, 8 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

